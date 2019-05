Meteo a Torino: le previsioni di oggi venerdì 10 maggio

La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Correnti stabili nord-occidentali favoriscono una bella giornata di Sole sul Nordovest, caratterizzata da cieli per lo più poco nuvolosi, seppur con qualche annuvolamento di passaggio tra VDA e alto Piemonte. Clima più mite grazie al rialzo delle temperature diurne, che in Valpadana si porteranno sui 22-24°C. Prossime ai 20°C in Liguria. Ventilazione debole in prevalenza occidentale, mar Ligure poco mosso sottocosta.

La situazione meteo a Vercelli

A Vercelli cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Biella

A Biella cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,1 µg/m³.