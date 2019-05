Meteo a Torino: le previsioni di oggi giovedì 9 maggio

La situazione meteo in città

A Torino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Rapido miglioramento sul Nordovest, con giornata caratterizzata da Sole prevalente e cieli poco o al più parzialmente nuvolosi. Qualche nota instabile, tendenzialmente pomeridiana, non è esclusa a livello molto locale sulle zone alpine. Temperature in rialzo a tutte le quote. Venti nord-occidentali.

La situazione meteo a Novara

A Novara nubi in graduale dissoluzione diurna fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo molte nubi in rapida dissoluzione diurna fino a cieli in prevalenza poco nuvolosi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,5 µg/m³.