Cuneo, si ribalta con il trattore: morto agricoltore 65enne

Un agricoltore di 65 anni, residente in frazione Roreto di Cherasco, nel Cuneese, è deceduto nel pomeriggio di martedì 7 maggio in un incidente stradale avvenuto in via Bergoglio, a Cherasco. L'uomo era alla guida del trattore che si è ribaltato finendo in un canale. Per recuperare il cadavere dell'agricoltore e rimuovere il mezzo è stato necessario prosciugare il corso d'acqua.