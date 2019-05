Combina matrimonio con donna biellese per avere cittadinanza, espulso

Per evitare di essere espulso e per avere la cittadinanza italiana aveva combinato un matrimonio con una donna biellese. Fermato dalla polizia per un controllo, il giovane, un 31enne di origine marocchina, non ha però convinto gli agenti della squadra mobile, che lo hanno trovato con i documenti scaduti. Dopo aver interrogato la presunta sposa sono emerse evidenti anomalie nel rapporto di coppia, risultata un’unione di interessi. Perciò, una volta conclusi gli accertamenti all’ufficio Immigrazione della Questura, i poliziotti hanno deciso di bloccare il matrimonio e di accompagnare il marocchino all’aeroporto di Malpensa, con l’emissione di una nuova espulsione dall’Italia per cinque anni.