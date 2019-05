Mima l'aereo di Superga, Juventus inibisce un tifoso per cinque anni

Per cinque anni non potrà andare allo stadio della Juventus il tifoso bianconero di 50 anni, incensurato, che è stato ripreso durante il derby di venerdì 3 maggio mentre mimava il volo di un aereo, gesto offensivo riferito alla tragedia di Superga. È il provvedimento deciso dal club dopo i controlli effettuati in collaborazione con la Questura.

Daspo di due anni

Inoltre, il tifoso è stato sottoposto a daspo per due anni, su provvedimento del questore di Torino, e sanzionato per violazione del regolamento d'uso dell'impianto sportivo. L'uomo è stato identificato dalla Digos di Torino. Il tifoso non potrà andare all'Allianz già dal 19 maggio, giorno in cui si giocherà Juventus Atalanta e verrà consegnata ai bianconeri la coppa dello scudetto.