La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Promontorio anticiclonico che favorisce una nuova giornata di bel tempo sul Nordovest, seppur con le prime avvisaglie di una nuova perturbazione in arrivo da Ovest. Avremo infatti velature di passaggio su Piemonte e Valle d'Aosta, in aggiunta a nubi irregolari medio-basse in formazione sulla Riviera ligure. Clima freddo al mattino, nel pomeriggio valori massimi intorno ai 18-19°C in Valpadana, inferiori sulla Liguria. Ventilazione debole e mar ligure poco mosso.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest.

La situazione meteo a Novara

A Novara cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,6 µg/m³.