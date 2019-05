Nole, serve caffè e droga al bancone del bar: arrestato 53enne

Un 53enne di Nole (Torino), agli arresti domiciliari con un permesso per lavorare in un ristorante come barista, dava appuntamento ai clienti al bancone del locale, e serviva droga e caffè. I carabinieri di Mathi (Torino) lo hanno arrestato per detenzione di stupefacente. Durante la perquisizione nel suo appartamento, i militari hanno sequestrato 100 grammi di hashish, 350 di marijuana, 5 di cocaina e 360 euro in contanti.

Le irregolarità riscontrate nel ristorante

I carabinieri avevano perquisito anche il ristorante dove l'uomo lavorava, senza però trovare nulla. Avevano comunque riscontrato delle irregolarità igienico-sanitarie. Il titolare della struttura è stato sanzionato amministrativamente, e le attività sono state temporaneamente sospese.