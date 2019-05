Incendio all’azienda Sicor di Santhià, evacuati gli operai

Un incendio è divampato ieri pomeriggio (sabato 4 maggio) all’interno del complesso industriale della Sicor, azienda di Santhià, in provincia di Vercelli, specializzata nella produzione di diverse molecole tra cui antitumorali e vari steroidi, che fa parte del gruppo israeliano Teva. Subito è entrato in funzione il sistema automatico antincendio presente negli stabilimenti. Sul posto sono poi giunte tre squadre dei vigili del fuoco. Non si registrano feriti. I medici del 118 sono intervenuti per eventuali dipendenti intossicati, ma dalle prime informazioni non risultano persone che hanno avuto bisogno delle cure mediche. Per precauzione i lavoratori sono stati fatti evacuare. Sul posto anche le forze dell'ordine, che stanno cercando di risalire alla causa del rogo.