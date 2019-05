Villanova d’Asti, arrestato 50enne per spaccio di cocaina

Si è conclusa con il sequestro di mezzo chilo di cocaina e un arresto in flagranza nell'Astigiano un’operazione antidroga dei carabinieri di Villanova d'Asti, coordinati dal PM Laura Deodato. In carcere, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è finito un 50enne disoccupato, già noto alle forze dell'ordine, residente a Monale (Asti).

L'operazione antidroga

Durante l’operazione, che ha fatto seguito a un'indagine durata tre mesi, i militari hanno rinvenuto anche sostanze da taglio, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 5 mila euro in contanti, oltre al mezzo chilo di cocaina, del valore di circa 60 mila euro. Perquisizioni personali e domiciliari sono state eseguite con le unità cinofile del Nucleo carabinieri di Volpiano in alcuni locali di Asti e Monale. Nel corso delle indagini sono state accertate oltre 500 vendite di droga avvenute ad Asti e Torino.