Torino, furto in un appartamento in zona Lingotto: quattro arresti

Quattro persone sono state arrestate dalla polizia a Torino dopo aver messo a segno un furto in un appartamento in zona Lingotto. Si tratta di rom, tra i 20 e i 43 anni, residenti al campo nomadi di strada della Berlia e già noti alle forze dell'ordine. I ladri sono stati bloccati dopo un inseguimento per le strade della città e per loro è scattata anche una denuncia per ricettazione.

L'intervento delle forze dell'ordine

A chiamare le forze dell’ordine sono stati i residenti della zona, che hanno notato i malviventi intrufolarsi nella palazzina e poi scappare a bordo di una Fiat Stilo verde acqua, dentro la quale, durante la perquisizione, gli agenti hanno recuperato e sequestrato un servizio di porcellana, due orologi, un braccialetto in oro con perline corallo, un orecchino d'oro, quattro guanti e un passamontagna. A carico di uno dei rom della banda è emerso che pendeva un ordine di carcerazione. L'uomo, che ha mostrato ai poliziotti una patente contraffatta, è stato denunciato per false dichiarazioni sull'identità personale e possesso di documenti di identificazioni falsi.