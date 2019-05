Torino, ladri tentano furto a casa di Bernardeschi durante il derby

Un tentativo di furto è stato messo in pratica ai danni del calciatore della Juventus, Federico Bernardeschi, ieri sera, venerdì 4 maggio, a Torino, proprio mentre l'ex Fiorentina era impegnato sul campo per il derby della Mole. A riportare l’episodio è il quotidiano La Stampa. I ladri hanno tentato di introdursi nell’abitazione in collina dell’attaccante, certi della sua assenza: tuttavia i malviventi non avevano messo in conto la possibile presenza della fidanzata del calciatore, che rientrando in casa li ha messi in fuga. La donna ha trovato la porta blindata dell’abitazione staccata dalla parete, divelta probabilmente una spranga di ferro.