Torino, polizia sequestra 17 chili di hashish e arresta 3 spacciatori

Un'operazione antidroga della polizia di Torino ha portato al sequestro di 17 chili di hashish e all'arresto di tre marocchini di 38, 42 e 46 anni. Nei confronti dei tre, ritenuti tra i principali spacciatori della zona di corso Principe Oddone, nel cuore del quartiere Aurora, gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Sono accusati di detenzione in concorso e cessione a terzi di sostanza stupefacente.

L’operazione ‘La Grassa’

Dalle indagini, condotte dal commissariato Dora Vanchiglia con numerose intercettazioni, è emerso che i tre utilizzavano un linguaggio in codice per comunicare con i pusher del quartiere. Ad esempio, la frase "lui vuole una ricarica da cinque euro" significava una richiesta di cinque chili di hashish. L'operazione, chiamata 'La Grassa' dall'appellativo utilizzato dagli spacciatori per indicare la droga, è un seguito di 'Dragoes', attività che nell'ottobre 2018 aveva portato al sequestro di 15 chili di stupefacente, all'arresto di 24 persone e a quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere. In manette erano finiti i pusher delle vie Porporati, La Salle e Priocca.