Meteo a Torino: le previsioni di oggi giovedì 2 maggio

La situazione meteo in città

A Torino nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Probabile cedimento della pressione atmosferica per l'avvicinarsi di un fronte freddo nord-atlantico. Avvio di giornata con nubi diffuse e compatte sul centro-ovest Liguria, altrove nubi irregolari. Nel pomeriggio acquazzoni in arrivo su Valle d'Aosta e medio-alto Piemonte, in estensione serale alle pianure orientali piemontesi. Qualche pioggia in attivazione anche sulla Liguria, sempre dalla sera e concentrata sul Levante. Temperature in flessione, venti in rinforzo dai quadranti sud-occidentali. Mar ligure mosso, tendente a molto mosso sul Levante.

La situazione meteo a Vercelli

A Vercelli nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 10mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Biella

A Biella nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 10mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 24,8 µg/m³.