Vercelli, ubriaco rompe la vetrina a testate e ferisce 2 agenti: preso

Ha rotto la vetrina di una bar di Borgo Vercelli con una testata, poi ha fatto cadere a terra un poliziotto intervenuto per fermarlo e, infine, si è sdraiato al centro della carreggiata bloccando la strada per oltre 20 minuti.

L'arresto

Notte movimentata per gli agenti della questura di Vercelli, che con non poca fatica hanno arrestato un 45enne di nazionalità romena per resistenza e lesione a pubblico ufficiale, denunciandolo anche per danneggiamento. L'uomo, è stato condannato per direttissima a 6 mesi di carcere ed era ubriaco quando ha dato in escandescenza di fronte ai clienti del bar e ai poliziotti, due dei quali, nel tentativo di fermarlo, hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Il 45enne è stato anche multato per ubriachezza molesta e blocco stradale, illecito amministrativo introdotto dal decreto Sicurezza dell'agosto 2018 che comporta pene pecuniarie ingenti.