Eventi 1 maggio: cosa fare a Torino per la Festa del Lavoro

Torino si prepara a vivere un primo maggio, tra cultura, eventi e l'immancabile corteo per la Festa dei Lavoratori.

Il Corteo

La manifestazione partirà da piazza Vittorio alle 9, per dirigersi poi verso piazza San Carlo dove è previsto il comizio conclusivo. Durante il corteo, promosso dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil con il patrocinio del Comune, di Città Metropolitana e di Regione Piemonte, si esibiranno la Banda del Corpo dei Vigili Urbani e la Banda Filarmonica Mirafiori. (I cortei in Piemonte)

Mostre e musei

A Torino per il primo maggio saranno aperti i Musei Reali di Torino, il Centro Italiano per la Fotografia, con una mostra sull'archivio Publifoto e l'imperdibile Museo Egizio, con l'evento dedicato alla giornata 'Il lavoro nell'Egitto faraonico'. Previste aperture straordinarie al museo Accorsi-Ometto, al museo Nazionale del del Cinema, dove ci saranno intrattenimenti dedicati anche ai più piccoli, al museo dell'Automobile, al museo del Risorgimento e al MUSLI. Eventi speciali invece sono riservati a chi visiterà Palazzo Madama, dove è in corso la mostra 'Steve McCurry. Leggere', il Mao e la Gam.

Torino Jazz Festival

Da non dimenticare il Torino Jazz Festival, previsti per mercoledì 1 maggio il concerto di Tommaso Gambini feat Dayna Stephens, alle 19 presso il Jazza Club Torino; quello di Tenco Famiglia, sempre alle 19, al Cafè Neruda; mentre alla stessa ora, al Laboratorio di Barriera, si esibirà Pietra Tonale 'Orcheisthai & Double Conduction'. La giornata si concluderà con la Late Night Jam Session, alle 23.30 al Mad Dog.

Attività all'aperto

Tante le occasioni per trascorrere una giornata all'aria aperta sfruttando gli spazi verdi del parco del Castello di Mirandolo o cogliendo l'occasione per una visita al Castello di Pralormo, mercoledì è l'ultimo giorno per poter ammirare i colori degli oltre 100.000 fiori di 'Messer Tulipano'. Da non dimenticare la storica Reggia di Venaria con le sue numerose mostre in corso.

La viabilità in città

Mercoledì 1 maggio sono sarà attivata la Zona a traffico limitato del centro, mentre i parcheggi con le strisce blu saranno gratuiti. Previste alcune modifiche al trasporto pubblico urbano.