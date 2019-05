Torino, picchia la moglie e poi la accusa di aggressione: arrestato

Aveva raccontato di essere stato picchiato dalla moglie, quando in realtà era stato lui ad aggredire la donna: un italiano di 36 anni è stato arrestato dalla polizia a Torino per maltrattamenti in famiglia. A smontare la versione fornita dall'uomo sono stati gli agenti di una volante, intervenuti dopo la segnalazione di una vicina di casa della coppia, che aveva udito le ripetute richieste di aiuto da parte della donna, nel quartiere Madonna di Campagna.

La ricostruzione della vicenda

Il marito aveva detto di essere stato aggredito e percosso senza motivo. La donna, in realtà, era stata malmenata dal coniuge, che le aveva dato uno schiaffo in volto e un calcio alla coscia, perché lo aveva svegliato. Lei si era difesa con il dorso della mano, per poi allontanarsi da casa. Litigi, discussioni e aggressioni fisiche e verbali da parte dell'uomo, scatenate di solito da motivi futili, andavano avanti da circa sette anni, anche alla presenza del figlio minorenne della coppia.