Tav, il ministro Costa: “Sono preoccupato per la presenza di amianto”

"Alcuni percorsi del Tav tagliano delle colline che presentano problemi amiantiferi. Questa per me è una preoccupazione”, ha dichiarato il ministro per l'Ambiente, Sergio Costa, a Casale Monferrato dove si trovava per la celebrazione della Giornata mondiale dedicata alle vittime dell'amianto, Costa ha poi precisato che "la decisione finale non è competenza del ministero per l'Ambiente".

Preoccupazione per l'amianto

"Quando si mette a nudo l'amianto - ha proseguito Costa - ci sono tutti i rischi di ricadute di salute sulla popolazione. Quindi io dovevo rappresentarli al governo. Poi la decisione è ben più ampia di quella che può avere un ministro dell'Ambiente". Sull'ipotesi di un percorso differente per aggirare il problema amianto, Costa ha fatto presente che "la competenza non è del mio ministero. Io - ha aggiunto - ho detto: 'fate attenzione quando toccate alcune colline e alcune montagne che possono presentare ai cittadini queste problematiche serie'. E proprio qui dobbiamo dirlo e non scoprirlo tra 40 anni, quando magari avremo di nuovo un picco di ammalati. Questo era il mio dovere, questo ho fatto".

“La salute pubblica è più importante di tutto”

"Così come ho espresso le mie preoccupazioni, il Mit ha espresso le proprie necessità. Adesso c'è bisogno di una sintesi politica. È chiaro che penso poi a un tavolo dove saremo tutti quanti insieme a valutare quali siano questi elementi. Ma questo della salute pubblica mi sembra il più serio di tutti" ha infine chiosato il ministro.