Primo maggio, i cortei organizzati nelle città piemontesi

Cgil, Cisl e Uil hanno organizzato per il primo maggio manifestazioni in tutte le province del Piemonte.

I cortei in provincia di Novara e Verbania

A Novara il ritrovo sarà alle 9 in piazza Cavour: il corteo raggiungerà piazza Gramsci, dove interverranno il segretario generale della Uil Novara e Vco, Roberto Vittorio, il segretario generale della Cisl Piemonte Orientale, Luca Caretti e Franco Martini, segretario Cgil nazionale. A Omegna (Verbania) l’appuntamento è alle 9.30 in piazza Madonna del Popolo, cui seguirà un corteo per le vie della città. Dopo gli interventi di Elena Ugazio della Cisl Piemonte Orientale e Michele Broggio della Uiltec Novara e Vco, il comizio conclusivo sarà del segretario generale Fiom Piemonte, Vittorio De Martino.

I cortei in provincia di Biella e Vercelli

A Biella, dopo il ritrovo, alle 9.30, in piazza Martiri della Libertà e il corteo per le vie cittadine, comizio ai Giardini Zumaglini di Gianni Esposito, segretario regionale Cgil, a nome di Cgil, Cisl e Uil. Aprirà il corteo la banda Giuseppe Verdi di Biella, che si esibirà anche alle 21 al teatro sociale Villani, e lo chiuderà la Filarmonica Cossatese. Alle 15.30 concerto della Filarmonica-Cavaglià Sezione Anpi. A Vercelli, il ritrovo è per le ore 10 in corso Libertà. Accompagnato dalla Banda Musicale Luigi Arditi di Crescentino, il corteo si snoderà lungo corso Libertà, piazza Cavour, via San Paolo e piazza Municipio. Dopo il saluto del sindaco di Vercelli, Maura Forte, ci sarà il comizio, a nome di Cgil, Cisl e Uil, di Monica Iviglia, segretaria confederale Cgil Piemonte. Sempre in provincia di Vercelli è in calendario una manifestazione con corteo a Borgosesia. Il ritrovo è previsto alle 10, in piazza Martiri. Da qui, alle 10.30, partirà il corteo che attraverserà piazza Parrocchiale, via Cairoli, piazza Garibaldi, via Sottile, via Giordano, via Ferraris, piazza Mazzini, via XX Settembre, viale Duca D'Aosta, via Sesone e si concluderà in piazza Martiri, con il comizio finale di Cristiano Montagnini, segretario generale Fisascat Cisl Piemonte.

I cortei in provincia di Alessandria, Asti e Cuneo

In provincia di Alessandria, la Festa del Lavoro sarà celebrata a Novi Ligure. Il concentramento avverrà alle 10 davanti alla stazione ferroviaria, in piazza Falcone Borsellino. Seguirà il corteo per le vie cittadine, con comizio finale, in piazzale Partigiani, del segretario generale della Cisl Alessandria-Asti, Marco Ciani. Ad Asti il ritrovo è alle 9 ai giardini pubblici lato Piazza Alfieri, dove dopo il corteo per le vie cittadine, si terrà il comizio conclusivo di Ivana Galli, segretaria nazionale Cgil. A Cuneo la Festa dei Lavoratori si terrà al Colle di Tenda per richiamare l'attenzione sulla necessità di costruire infrastrutture, ferrovie e strade. Il ritrovo è alle 10. Dopo il saluto del presidente della Provincia e dei sindaci delle Valli, ci saranno gli interventi dei segretari generali provinciali di Cgil, Cisl e Uil.