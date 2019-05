Meteo a Torino: le previsioni di oggi domenica 28 aprile

La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

L'anticiclone viene disturbato da un nuovo impulso instabile proveniente dal Nord Europa, la cui traiettoria risulta ancora incerta. La giornata sarà caratterizzata da iniziali condizioni in prevalenza soleggiate ma con possibile instabilità diurna legata principalmente alle zone alpine e appennino ligure. Asciutto altrove.

La situazione meteo a Vercelli

A Vercelli cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest.

La situazione meteo a Biella

A Biella cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2050m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,2 µg/m³.