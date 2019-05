Montaldo di Mondovì, operaio muore avvelenato da monossido di carbonio

Un muratore di nazionalità turca, M. C., 49 anni, residente a Dolcedo, in provincia di Imperia, ha perso la vita a Montaldo di Mondovì, in provincia di Cuneo, mentre era impegnato nei lavori di ristrutturazione di un casolare. Secondo quanto accertato, l'uomo è rimasto avvelenato dal monossido di carbonio, per le esalazioni di un braciere che aveva acceso per riscaldarsi. Il decesso risale a uno o due giorni fa. Il corpo è stato trovato nella serata di ieri, venerdì 26 aprile, dai carabinieri e dagli operatori del 118, intervenuti dopo la segnalazione dei familiari, preoccupati per il mancato rientro del 49enne.