Meteo a Torino: le previsioni di oggi venerdì 26 aprile

La situazione meteo in città

A Torino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. rasserenamenti in serata, sono previsti 9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Transito un ultimo impulso perturbato nel corso della mattinata che rinnoverà diffusa instabilità con piogge ed acquazzoni sparsi tra mattina e pomeriggio, più diffusi e organizzati su alto Piemonte e levante ligure. Tende a migliorare verso sera. Temperature senza variazioni di rilievo. Venti tesi da Sud sul Ligure, mare molto mosso.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo ad Asti

Ad Asti cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata, sono previsti 5mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 25,6 µg/m³.