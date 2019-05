Salussola, automobilista muore schiantandosi contro un albero

Un uomo è morto nella mattina di oggi, giovedì 25 aprile, in un incidente stradale a Salussola, nel Biellese. Lo riferisce il 118 che, intervenuto sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'automobilista. Secondo le prime informazioni, la vittima era alla guida della sua auto, quando, per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro un albero.