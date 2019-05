Cinquecento tonnellate di rifiuti stoccati in modo illecito. È quello che hanno scoperto i carabinieri della Stazione di Leini (Torino), con i colleghi del Noe e dei Nuclei investigativi di polizia ambientale e forestale, che hanno controllato e perquisito una società che effettua trasporto, stoccaggio, cernita, trattamento e smaltimento di qualsiasi rifiuto industriale, sia pericoloso che non.

Le denunce

L'amministratore delegato e la moglie, in qualità di socia, sono stati denunciati, a vario titolo, per inosservanza delle prescrizioni nella gestione dei rifiuti e gestione illecita di rifiuti e per ricettazione di 128 scope elettriche di dubbia provenienza. I rifiuti speciali non pericolosi erano stoccati in aree interne ed esterne ai capannoni in violazione delle prescrizioni in termini di quantità, smaltimento e sicurezza.