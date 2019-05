Torino, Festa della Liberazione: eventi in programma per il 25 aprile

Fitto il programma di eventi della città di Torino che si prepara ai festeggiamenti per la ricorrenza del 25 aprile, data in cui in Italia si celebra la festa della Liberazione dal regime fascista e dall’occupazione militare tedesca dell’esercito nazista, avvenuta nel 1945.

Il programma

Una lunga serie di iniziative accompagnerà i torinesi, e i tanti turisti in visita, per tutta la giornata di giovedì 25 aprile: dalle aperture straordinarie dei musei, alle proiezioni cinematografiche fino agli eventi dedicati ai più piccoli.

Corso Valdocco, Museo Diffuso della Resistenza, ore 10

Apertura straordinaria del Museo Diffuso della Resistenza della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà in collaborazione con Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” e con il sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio Regionale del Piemonte. Dalle ore 10.00 alle ore 22.00, il Museo sarà aperto con orario prolungato.

Caserma Alessandro La Marmora, via Asti, ore 10.30

A cura di Rete Italiana di Cultura Popolare, con il sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio Regionale del Piemonte, si svolgerà il percorso a piedi 'Torino cambia pelle'.

Area Kids, via del Carmine, ore 11

A cura di Polo del ‘900, in collaborazione con Biblioteche Civiche Torinesi e con il sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio Regionale del Piemonte

Letture per bambini dai 6 agli 11 anni con 'Un mondo di raccontastorie al Polo del ‘900. Storie per la Liberazione'.

Via Baltea, 'A spasso con il Moro', ore 11.30

A cura di Atelier Héritage, in collaborazione con Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti”, daranno vita all'itinerario urbano 'A spasso con il Moro'. Un tour di Barriera tra Resistenza e Liberazione creato dai ragazzi di Atelier Héritage insieme a Istoreto, nei luoghi e nelle storie che videro il quartiere di Barriera di Milano protagonista dei giorni della Liberazione.

Corso Valdocco, Cortile di Palazzo San Celso, ore 11.30

A cura di Museo diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti, in collaborazione con CoroMoro e MorusOnlus e con il sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio Regionale del Piemonte, si terrà il concerto Concerto del CoroMoro. Saranno eseguite canzoni tradizionali in dialetto piemontese e non, con un’attenzione particolare al tema della Resistenza.

Via del Carmine, porticato di Palazzo San Daniele, ore 13

A cura di Polo del ‘900, in collaborazione con SPES si potrà degustare il pranzo comunitario con la 'Spaghettata resistent'e. Nel 74° anniversario della Festa di Liberazione, prendendo spunto dalla ormai famosa pastasciutta antifascista di Casa Cervi, il Polo propone alla cittadinanza un momento conviviale di festa popolare, con l’idea di ravvivare lo spirito di partecipazione ai valori fondanti del nostro vivere civile.

Corso Valdocco, Sala Conferenze, ore 15

A cura di Ancr si terrà la proiezione del film:'Achtung! Banditi!'di Carlo Lizzani (1951).

Corso Valdocco, Museo Diffuso della Resistenza ,ore 15 e ore 16

A cura di Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà, in collaborazione con Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” e con il sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio Regionale del Piemonte si terrà la visita guidata 'La Liberazione tra documenti e narrazione'. Le vicende di Franco Balbis, Paolo Braccini ed Eusebio Giambone saranno il filo rosso di un percorso che accompagnerà i partecipanti alla riscoperta di alcuni momenti della Liberazione di Torino.

Via del Carmine, Sala ‘900, ore 17.30

Reading con letture di Bruno Gambarotta e Elia Schilton, dal titolo 'Argon, ferro e oro'. Una produzione TPE–Teatro Piemonte Europa – in collaborazione con Centro Internazionale di Studi Primo Levi e Giulio Einaudi Editore.

Via del Carmine, Sala ‘900, ore 17.30

A cura di Associazione Valsusa Filmfest, in collaborazione con Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà, si terrà la proiezione dell’opera vincitrice del concorso 'Fare Memoria del XXIII Valsusa Filmfest'.