Meteo a Torino: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Tempo in prevalenza stabile e soleggiato sul Nord Ovest grazie a un campo di pressioni medio-alte. Cieli sereni o velati su pianure e Liguria; maggiori addensamenti pomeridiani sulle Alpi occidentali dove non si esclude qualche locale e breve piovasco tardo-pomeridiano. Temperature senza variazioni di rilievo o in lieve aumento nei massimi, intorno ai 22°C in pianura. Venti deboli o al più moderati di grecale in Liguria, mare poco mosso.

La situazione meteo a Novara

A Novara cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21.3°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2667m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 24,1 µg/m³.