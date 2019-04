Nuovo incendio nei boschi della Valsesia, ipotesi dolo

Valsesia ancora in fiamme. Dopo il rogo di fine marzo che ha mandato in fumo oltre 2000 ettari di vegetazione, l'incendio è scoppiato in un bosco in frazione San Bernardo di Breia, vicino a Borgosesia. Sul posto sono intervenute squadre dei carabinieri forestali, volontari dell'Aib, mezzi aerei e squadre dei vigili del fuoco di Vercelli, Varallo, Biella e del distaccamento di Romagnano Sesia.

Non è esclusa la pista dolosa

Sono in corso le indagini dei carabinieri per capire la causa del rogo. Al momento non è esclusa la pista dolosa. Durante le operazioni di spegnimento, particolare attenzione è stata data alla chiesa di San Grato, poco distante dalle fiamme. Il precedente incendio in Valsesia aveva colpito tra Serravalle Sesia, Crevacuore e Sostegno, a cavallo tra le province di Vercelli e Biella.