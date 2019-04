Tratta esseri umani dalla Nigeria, 11 arresti a Torino

A Torino i carabinieri hanno smantellato un'organizzazione criminale internazionale che, con la promessa di un futuro migliore, convinceva giovani nigeriane a contrarre un debito di 25mila euro per raggiungere l'Italia. Ma, una volta arrivate nel Belpaese, le costringevano a prostituirsi.

Gli arresti

I militari hanno arrestato 11 persone, otto donne e tre uomini, tutte della Nigeria. Le accuse, a vario titolo, sono di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di esseri umani, riduzione in schiavitù, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione.

La dinamica dei fatti

Le maitresse reclutavano le ragazze in Nigeria, conquistando la loro fiducia. Le giovani, che venivano sottoposte a rito voodoo, prima affrontavano un lungo viaggio sino in Libia, poi venivano caricate sui gommoni diretti a Lampedusa. Arrivate in Italia, venivano ospitate nei centri di accoglienza, dov'erano prelevate da alcuni componenti dell'organizzazione e costrette a prostituirsi.

"Centri di accoglienza brulicano di attività criminali"

"Intorno ai centri di accoglienza vi è un brulicare di attività criminali. La cosa importante, però, è che i responsabili dei centri non sono stati conniventi o silenti, ma hanno denunciato, facendo scattare le indagini", commenta il magistrato Paolo Borgna, procuratore reggente a Torino. "Una volta arrivate sul territorio nazionale - ha detto Borgna - le donne erano accolte nei centri del Piemonte, dove venivano recuperate da ragazzi che si presentavano come cugini o fidanzati. I responsabili dei centri hanno notato movimento strani e così hanno denunciato. La criminalità cerca di sfruttare il fenomeno dell'immigrazione, ma non bisogna fare di tutta l'erba un fascio. Bisogna colpire le attività criminali per dare maggiore forza e sostanza all'accoglienza vera".

Data ultima modifica 19 aprile 2019 ore 11:15