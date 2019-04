Torino, anziana morta in un incendio in casa: indagata la badante

E’ indagata per omicidio e incendio colposo la badante dell’anziana morta in un incendio a Torino mercoledì 17 aprile. Augusta Scardovi aveva compiuto 100 anni il 2 ottobre ed è morta nel proprio appartamento, in via Principe d'Anhalt all'angolo con via Vallar, andato completamente distrutto nell’incendio.

Le indagini

Secondo una prima ricostruzione del PM Paolo Cappelli, che indaga sull'accaduto, l’incendio sarebbe partito da un cero votivo lasciato acceso davanti a un’immagine della Vergine Maria. L’indagata sarebbe uscita per andare a fare la spesa, lasciando sola l’anziana. Quando, intorno alle 14, le fiamme sono divampate, la badante si trovava al mercato. L'anziana, che aveva difficoltà a deambulare, era seduta su una sedia in cucina, vicino a una finestra, e non è riuscita a fuggire.