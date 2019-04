Torino, 44enne arrestato per estorsione: “Ho già ucciso in passato”

Un italiano di 44 anni è stato arrestato dalla polizia, a Torino, per un'estorsione ai danni di due conoscenti. Secondo le indagini, l'uomo, che diceva di essere stato rapinato nel 2017 proprio dalle sue vittime, continuava a chiedere soldi ricorrendo a minacce, anche di morte. In un'occasione avrebbe squarciato le ruote delle auto dei due conoscenti e più volte avrebbe mostrato un coltello a serramanico. "Ho già ucciso in passato – ripeteva il 44enne - e non ho problemi a rifarlo". Una delle vittime, spaventata, gli ha consegnato 250 euro, ma le richieste di soldi non si sono fermate, così la vittima si è rivolta alle forze dell'ordine e l'uomo è finito in manette.