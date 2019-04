Serravalle Sesia, morto 49enne in un incidente stradale

Un uomo ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina, venerdì 19 aprile, a Serravalle Sesia in provincia di Vercelli. La vittima è un 49enne residente a Pray (Biella) che, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della propria automobile ed è uscito di strada, per poi ribaltarsi. Sul posto è intervenuto il personale del 118 ma i soccorsi sono stati inutili. Gli accertamenti sono stati affidati alla polizia municipale di Serravalle.