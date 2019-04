Un 62enne disabile insultato su un tram, denuncia a Torino

Un uomo di 62 anni, Abderrhaim, cittadino italiano di origini marocchine, costretto su una sedia a rotelle da 13 anni dopo essere stato malmenato da un suo ex datore di lavoro, è stato vittima di insulti razzisti, sputi e minacce. La storia denunciata a Torino è riportata da La Stampa.

La denuncia

L'uomo era salito su un tram della linea 4 ma, da quanto trapela, la carrozzina non si agganciava correttamente alle cinture di sicurezza. In base ai protocolli fissati da Gtt (l'azienda che gestisce i trasporti pubblici), il disabile è stato invitato a scendere, che però ha rifiutato. Mentre l'autista cercava di risolvere il problema mettendosi in contatto con la centrale, Abderrahim, che afferma di muovere appena le mani e di non essere in grado di allacciare la cintura in dotazione al tram, è stato insultato ("marocchino di m ...", "ci fai perdere tempo", "torna al tuo paese") dagli altri passeggeri, uno dei quali avrebbe anche tentato una vera e propria aggressione scongiurata dall'intervento di un giovane. Il tram è ripartito dopo una ventina di minuti.

Le dichiarazioni di Monica Cerutti

"I disabili devono poter usufruire dei pubblici servizi come tutti gli altri cittadini. Ho appena scritto all'amministratore delegato di Gtt per chiedere un incontro. Pur comprendendo le difficoltà gestionali ci sono delle priorità di cui tener conto". Questo è quanto scrive sui social Monica Cerutti, assessore regionale ai diritti civili.