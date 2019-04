Videopoker e slot illegali sequestrati nelle province di Asti e Torino

Videopoker e slot illegali sono stati sequestrati dalla guardia di finanza nelle province di Asti e Torino in un'operazione di verifica su oltre 70 apparecchi da gioco, effettuata in una decina di locali nelle due province. A svolgere i controlli sono stati i finanzieri della tenenza di Nizza Monferrato, con il supporto di reparti di Asti e di Lanzo Torinese, in collaborazione con il secondo nucleo metropolitano di Torino e l'Agenzia delle Dogane di Torino, Asti, Alessandria e Vercelli.

Quattro dispositivi erano manomessi

Quattro dispositivi, con dentro duemila euro in tutto, sono stati sequestrati perché sono risultati manomessi. Secondo i finanzieri non garantivano la regolarità del gioco e la conformità nella quantificazione delle imposte da versare all'erario. Sono state inflitte sanzioni per 12 mila euro.