Un piccolo di asino somalo è nato al bioparco Zoom di Torino: video

Festa al bioparco Zoom Torino: fiocco azzurro per la nascita di Oliver, un piccolo di asino somalo. Tra i mammiferi più minacciati di estinzione al mondo, segnalati come "in pericolo critico" dalla lista rossa dell'International Union for Conservation of Nature (Iucn), in natura ne rimangono solo poche decine di esemplari.

La nascita

Oliver alla nascita pesava 25 chili. Assieme alla mamma Ginger, il piccolo, nonostante abbia solo pochi giorni, inizia a esplorare l'habitat e a interagire con gli altri asini somali e le specie presenti nell'area denominata Fattoria del Baobab, riproduzione di una fattoria subsahariana. Capostipite dell'asino domestico, gli asini somali sono presenti in Eritrea, Etiopia e Somalia, ma in passato occupavano un'area molto più vasta. In Europa ne sono presenti 250 e Zoom ne ospita un gruppo riproduttore.