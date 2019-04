Val di Chy, 24enne trovato con quasi mezzo chilo di droga: arrestato

I carabinieri di Cuorgnè hanno arrestato per detenzione di droga un 24enne incensurato, residente a Val di Chy, località Lugnacco, trovato in possesso di 464 grammi di marijuana già suddivisa in sette grossi involucri e pronta per essere smerciata. Nell'abitazione del giovane i militari hanno recuperato anche diversi bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Su disposizione del Tribunale di Ivrea, al 24enne sono stati concessi gli arresti domiciliari.