Torino, controlli nelle sale slot: multe fino a 100.000 euro

Gli uomini della guardia di finanza del Gruppo Torino hanno eseguito alcuni controlli sul territorio per prevenire e reprimere violazioni finanziarie ed episodi di microcriminalità. Durante l'operazione sono stati controllati bar, sale giochi dotate di slot machine e identificati soggetti già noti alle forze di polizia.

I controlli

In una sala giochi, nei pressi di corso Francia, già coinvolta in vicende analoghe, i finanzieri hanno sequestrato tre videoslot sprovviste di autorizzazioni e senza le caratteristiche tecniche utili a tutelare gli scommettitori. Nel corso dell’intervento, sono state anche rilevate anomalie, sotto il profilo della normativa antiriciclaggio, ora al vaglio degli inquirenti. Pesanti le sanzioni a carico del gestore del locale che sfiorano i 100.000 euro. In un bar nel quartiere Barriera di Milano, i finanzieri hanno rinvenuto altre videoslot sprovviste dei collegamenti alla rete dei Monopoli di Stato, il gestore del locale riusciva così a eludere le imposte dovute. Anche in questo caso, gli apparecchi e i relativi incassi sono stati sottoposti a sequestro. L'imprenditore, un italiano settantenne, è stato sanzionato per oltre 70.000 euro.