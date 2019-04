Meteo a Torino: le previsioni di oggi martedì 16 aprile

La situazione meteo in città

A Torino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Nubi diffuse ovunque sul Nordovest, con cieli anche coperti e deboli precipitazioni attese sulle Alpi e marginalmente anche sull'imperiese, torinese, cuneese, biellese. Neve in genere dai 1400-1600m. Temperature in rialzo nelle minime notturne, stabili o in lieve calo le massime. Venti deboli.

La situazione meteo a Novara

A Novara giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso della giornata, è previsto 1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 22,5 µg/m³.