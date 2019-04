Val di Susa, insegnava senza autorizzazione: denunciato maestro di sci

Si presentava come maestro di sci ma insegnava senza autorizzazione. Un cittadino inglese è stato scoperto e denunciato dai carabinieri della compagnia di Susa, che hanno eseguito dei controlli sulle piste da sci del comprensorio della Via Lattea, in Alta Valle di Susa, con i colleghi del nucleo cinofilo di Volpiano. I militari, durante le verifiche, hanno anche trovato due adolescenti, con gli sci ai piedi, in possesso di alcune dosi di stupefacente. "Sciare sotto l'effetto di droghe è come guidare sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - sottolineano i carabinieri del Comando provinciale di Torino - e può essere causa di incidenti per la poca lucidità".