Chiusa la discoteca 'Milk' di Torino: 340 persone oltre il consentito

La discoteca 'Milk' di Torino, uno dei locali più frequentati della movida del capoluogo piemontese, è stata chiusa dalla polizia per la presenza di troppi clienti sulla pista da ballo. Gli agenti di polizia, impegnati in un controllo disposto dal questore Giuseppe De Matteis, sabato 13 aprile, in via Sacchi 65, hanno riscontrato la presenza di 1.140 partecipanti: 340 in più oltre il limite consentito. Anche lo scorso mese il titolare del locale aveva consentito l'ingresso, superando la capienza prevista dalle norme. Il locale è stato sottoposto a sequestro, e il proprietario è stato denunciato per non aver osservato le prescrizioni a tutela dell'incolumità pubblica.