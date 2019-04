Torino, vede ladro d'auto in azione e lo fa arrestare

Un 26enne del Gambia, che stava cercando di rubare un'auto, è stato arrestato dalla polizia a Torino grazie all'intervento di un senegalese di 32 anni. Quest'ultimo, che stava passeggiando in corso Raffaello, ha visto il ladro forzare la portiera di una Fiat 500 e sedersi in macchina pronto a partire. Il 32enne non ha perso tempo e ha allertato le forze dell'ordine. Il 26enne, con foglio di via obbligatorio per tre anni da Torino e Moncalieri, è finito in manette per tentato furto aggravato.