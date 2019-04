La situazione meteo in città

A Torino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, nuove deboli piogge in serata, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 6°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Avvio di giornata instabile o perturbato con piogge e rovesci soprattutto sul Piemonte orientale, in estensione attenuata anche sull'ovest Piemonte. Tra sera e notte definitivo esaurimento dei fenomeni con aperture a partire da Nord. Neve mediamente oltre 800-1200m, anche più in basso sul Piemonte sud-occidentale. Temperature in calo con clima freddo per il periodo. Venti fino a moderati settentrionali, con tramontana scura sulla Liguria centro-occidentale, inizialmente da Sudest sul Ligure orientale. Mar Ligure fino a mosso o molto mosso.

La situazione meteo a Novara

A Novara cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera, sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 5°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo cieli molto nuvolosi o coperti con pioggia mista a neve al mattino, in trasformazione in pioggia dal pomeriggio, sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di 3°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 15,5 µg/m³.