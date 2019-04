Torino, droga: spaccia eroina nera da inalare, arrestato pusher

Vendeva "eroina nera", un particolare tipo di stupefacente in polvere da inalare, ai clienti che non potevano più utilizzare le siringhe per i danni alle vene. Così un pusher gabonese di 30 anni è stato arrestato dalla polizia a Torino. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine ed era irregolare sul territorio nazionale. Gli agenti l'hanno intercettato mentre, in sella alla sua bicicletta, stava percorrendo corso Regio Parco per incontrare, in corso Regina Margherita, una cliente italiana di 50 anni. Durante la perquisizione, la polizia ha sequestrato 24 dosi di eroina nera e otto dosi di cocaina.