Meteo a Torino: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Torino giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali, sono previsti 15mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Un nucleo di aria particolarmente fredda aggira le Alpi da Est a Ovest portando un generale peggioramento sulle regioni nord-occidentali italiane. Nubi diffuse ovunque con tendenza a precipitazioni, specie dalla sera sui settori occidentali e meridionali del Piemonte; neve in calo fin sotto i 1000m di quota nella notte, quando non si escludono temporali. Clima freddo, con temperature in calo a tutte le quote dalla sera. Venti moderati in prevalenza meridionali sul Ligure, mare mosso.

La situazione meteo a Novara

A Novara giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali, sono previsti 13mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. in serata deboli piogge, sono previsti 13mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2150m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 25,6 µg/m³.