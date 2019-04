Chivasso, si ribalta con l'auto e picchia i carabinieri: arrestato

A Chivasso, in provincia di Torino, un ragazzo di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane era al volante della sua Peugeot 206 quando, in frazione Mosche sulla statale 26 per Caluso, ha perso il controllo della vettura ribaltandosi vicino a una rotonda. Quando i carabinieri sono intervenuti per prestare soccorso al ragazzo e ai due amici che erano in auto con lui, illesi, il 23enne li ha aggrediti, colpendoli con calci e pugni.

L'arresto

Il ragazzo è finito in manette ed è stato anche denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. I carabinieri se la sono cavata con una settimana di prognosi. Nei confronti del ragazzo è scattata anche la sospensione della patente di guida.