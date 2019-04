La situazione meteo in città

A Torino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto un millimetro di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Un'area di bassa pressione si approfondisce tra Gran Bretagna e Francia richiamando correnti più umide meridionali sul Nord Italia. Nuvolosità dunque in aumento su tutti i settori, specie sull'arco alpino con prime deboli precipitazioni su Alpi, Valle d'Aosta e medio-alto Piemonte in intensificazione serale e notturna. Temperature in diminuzione nei valori massimi, specie sulle Alpi. Venti deboli in pianura con dominante dai quadranti orientali in Valpadana e meridionali in Liguria; in rinforzo da sud-sudovest in media-alta montagna.

La situazione meteo a Biella

A Biella nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge dalla serata, sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Vercelli

A Vercelli cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi o coperti, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto un millimetro di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 25,6 µg/m³.