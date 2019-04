Un motociclista di 33 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale questa mattina, martedì 2 aprile, a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino. L’uomo, residente a Rivarolo, è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Cto di Torino ed è in gravi condizioni. L’incidente, in corso Torino, è avvenuto poco prima di mezzogiorno: il 33enne era in sella a una Ducati Monster quando all'uscita dal centro di Rivarolo si è schiantato contro una Fiat Panda in prossimità della rotonda di via della Lumaca. Al volante dell'utilitaria un pensionato residente in città, rimasto illeso. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Ivrea.