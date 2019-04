Valigia sospetta nella stazione di Bussoleno, treni fermi 50 minuti

Disagi in Valle di Susa. La circolazione dei treni è stata bloccata per una cinquantina di minuti, questa mattina, a Bussoleno, in provincia di Torino. Questo per permettere alle forze dell'ordine di svolgere accertamenti su una valigia trovata incustodita nell'atrio della stazione. Ci sono stati rallentamenti per tre convogli regionali; altri due sono stati cancellati. I controlli hanno dato esito negativo e il transito dei treni è ripreso.