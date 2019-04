Torino, fermato per un controllo ma era latitante: arrestato

Arrestato a Torino un uomo, destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Fermato in corso Brescia mentre cercava di nascondere qualcosa sotto la camicia, è stato denunciato per ricettazione e mancato rispetto delle norme sull'immigrazione dalla polizia municipale di Torino. L’uomo, di etnia nord africana e privo di documenti, è stato trovato in possesso di numerosa merce rubata nei negozi della zona. I controlli effettuati successivamente hanno permesso di accertare i precedenti dell'uomo per reati contro il patrimonio e stupefacenti, nonché la misura cautelare disposta dal tribunale di Torino.