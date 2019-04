La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Giornata stabile e nel complesso soleggiata, seppur con velature del cielo in graduale ispessimento nel corso del pomeriggio-sera a partire da Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria. Modesti annuvolamenti cumuliformi sulle Alpi. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione nei valori massimi ad Ovest. Ventilazione debole ovunque con dominante dai quadranti orientali in Valpadana. Mar ligure quasi calmo o poco mosso.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo ad Asti

Ad Asti cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 14,5 µg/m³.