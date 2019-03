Torino, manifestazione degli anarchici: 74 denunce

Sono 74 le persone denunciate dalla polizia a Torino per la manifestazione degli anarchici in protesta per lo sgombero del centro sociale Asilo. Il corteo, partito da quattro punti diversi della città, ha attraversato le strade di Torino nel pomeriggio di sabato 30 marzo.

Le denunce

Le persone denunciate sono manifestanti bloccati dagli agenti della Digos in via Aosta prima che potessero unirsi ai cortei che si stavano svolgendo in città e sono stati trovati in possesso di caschi, fumogeni, mazze e biglie di ferro. Durante la manifestazione sono stati fermati altri 4 manifestanti.

Il questore: "Erano in possesso di un vero e proprio arsenale"

Secondo il questore Francesco Messina, le circa duecento persone bloccate dalla polizia in via Aosta erano "pericolosissimi componenti del cosiddetto blocco nero, l'ala più violenta della galassia anarco-insurrezionalista internazionale". Il questore ha poi spiegato che il gruppo era in possesso di "un vero e proprio arsenale" con cui scatenare "un'opera di devastazione. Torino ha vissuto una giornata difficile ma noi siamo riusciti a impedire i problemi senza alzare un solo manganello. L'ordine pubblico - ha aggiunto Messina - è una materia da addetti ai lavori, da specialisti. I giudizi di merito spettano ai competenti, alle persone che sanno di cosa si tratta".

Il commento di Salvini

"Speriamo che i giudici non facciano sconti a nessuno". Sono queste le parole del vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, pronunciate in merito alla notizia delle 74 denunce.

Data ultima modifica 31 marzo 2019 ore 11:52