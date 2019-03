Biella, scomparso runner: riprese le ricerche a Valle Cervo

Questa mattina sono riprese le ricerche di Maurizio Fenaroli, 43 anni, il runner disperso da sabato scorso a Piedicavallo in Valle Cervo, in provincia di Biella. Sono impegnati oltre 20 tecnici del soccorso alpino e speleologico piemontese, un'unità cinofila da ricerca in superficie e un'unità cinofila molecolare proveniente dal servizio valdostano. Si tratta di un'operazione molto complessa perché l'uomo è probabilmente partito da casa per una sessione di allenamento di corsa in montagna e potrebbe aver coperto una porzione molto ampia di territorio. Inoltre, della sua assenza nessuno si è accorto fino a ieri mattina, venerdì 29 marzo, quando i famigliari ne hanno denunciato il mancato rientro, perché l'uomo vive da solo.